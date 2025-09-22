Eylülde tüketici güveni geriledi

TÜİK eylül ayı tüketici güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, ağustos ayında 84.3 iken eylül ayında yüzde 0.4 oranında azalarak 83.9 oldu. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında ocakta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 3.2'lik gerileme yaşandığı görüldü. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.2'lik bir yükseliş kaydedildi.