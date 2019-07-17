17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ölü bulunmuştu. Olaya dair soruşturma neticesinde aynı mahalleden Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit hakkında “cinsel istismar” ve “kasten öldürme” suçundan dava açıldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, davanın görülmesine Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile tutuksuz sanık annesi Huriye Koçyiğit, taraf avukatları ve Eylül Yağlıkara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.
Yağlıkara ailesinin avukatları tanık anlatımları uyarınca Huriye Koçyiğit’i olayın azmettiricisi konumunda olduğunu belirterek, tutuklanmasına karar verilmesini istedi.
Sanık avukatları ise Uğur Koçyiğit’in adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme sanık Huriye Koçyiğit’in tutuklanması talebini reddederken, sanık Uğur Koçyiğit’in ise tutukluluk halinin devamı karar vererek, duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.
İDDİANAMEDE “CİNSEL SALDIRI SONRASI CİNAYET” DENİLMİŞTİ
İddianamede, elde edilen delillere göre, olay günü Uğur Koçyiğit’in B.Y’ye “Sen git dinlen, Eylül burada kalsın” dediği, B.Y’nin ısrarına rağmen küçük kızın gelmemesi üzerine eve tek başına döndüğü bilgisi yer aldı. Saat 11.55 ile 12.35 arasında Uğur Koçyiğit’in, yalnız kaldığı küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğu ifade edilen iddianamede, Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit’in eve gelmesinden faydalanarak, kaçan Eylül’ün mahalle kahvesi yakınlarında görüldüğü belirtildi. Cinsel saldırıyı anlatmasından çekinen Koçyiğit’in otomobille kızın peşinden gittiği, annesinin de onu desteklediği vurgulanan iddianamede, Koçyiğit’in otomobiline zorla bindirdiği kızı muhtemelen boğarak öldürdüğü ve daha sonra gömdüğü aktarıldı. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan incelemede, cesette cinsel saldırı izlerine rastlanmış, cesedin gömüldüğü yerde bulunan sigara izmaritinde sanık Uğur Koçyiğit’in DNA profili elde edilmişti.
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