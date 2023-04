BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ!

Çıkan boşanma haberlerinin ardından Eylül Öztürk, açıklayıcı bir duyuru yaptı. Ünlü fenomen aile fotoğraflarını yayınlayarak şu cümleleri kullandı: "Merhaba güzel dostlar. Biliyorsunuz birkaç zamandır sizinle bazı sıkıntılarımızı paylaştım. Normalde bu gibi durumlar yaşadığımda hiç paylaşmamaya gayret edip kendi içimizde çözmeye çalışırdık ama bu sefer cidden ben de çok dolmuştum ve kendimce bir çözüm aramaya ve sizlerden de destek almaya çalıştım. Ki iyi ki de yapmışım çünkü bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. Biz evliliğimizin 7. Yılını geride bırakmış ve iki evladı olan iyisiyle kötüsüyle her zorluğun üstesinden gelmeye çalışan bir aile olduk. Uzmanlar dermiş ki ilişkinin çıkmaza girdiği 4 evre var. Bunlardan üçüncüsü tam 7 yıla tekabül edermiş. Gerçekten ben bunu yaşayarak deneyimleyenlerdenim. Çocuklarımız dünyaya geldikten sonra birbirimize yeterli vakti ayıramadık, o erkek olarak işlere ben de kadın olarak çocuklara daldım.Tabi hal böyle olunca da anlaşmazsızlıklar oldu evliliğimizde. Daha doğrusu bizim içinde yeni bir deneyim olduğu için nasıl başa çıkacağımızı bilemedik. Ama bildiğim ve sizlerden de öğrendiğim kadarıyla, bu her ilişkide yaşanıyor, utanılacak bir durum değil. Hiçbir şey tek düze gitmiyor. Önemli olan yaşandığı esnada ne yapılması gerektiğini bilmek ve bununla başa çıkabilmek. Biz her ne kadar şimdilerde hayatın akışına kapılmış ve evliliğin yüklediği misyonlarda bocalayan birer eş ve anne baba olsak da , her şeyden önce bu yola iyi birer dost olarak çıktık. Ve ben bizim üstesinden gelemeyecek bir sorunumuz olduğuna inanmak istemiyorum.. Eşimin de bu şekilde düşündüğünü biliyorum. O sebeple birlikte çıktığımız bu tatilde hatalarımızdan ders çıkartıp yeniden eskisi gibi olacağımıza inancım sonsuz. İkimizin de daha iyisi için çabaladığımızı biliyorum.. Basında çıkan boşanma haberlerine istinaden, inanın boşanmak emeklerimize yakışmayacak kadar kolay. Kenan da ben de bunu asla istemiyoruz ve izin vermemek için de elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Tabii ünlü olunca hemen boşanma haberleri çıkıyor ama bu da bu işin cilvesi. Anlık barışmalardan ziyade, bir daha birbirimizi kırmamak üzere bir anlaşma yaptık. En azından aynı konularda kırmamak için.. yoksa hayat bu, belki yarın başka kırgınlıklar olur ama onu da sevgimizle aşarız, hep aştık. Her şey yolunda ve sizi seviyoruz!"