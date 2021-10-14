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Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,71 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %0,23 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde %5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %5,02 azalış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 59.27 İLE LİFLİ BİTKİLER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Yıllık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar %44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise %5,40 ile üzüm, %6,55 ile çeltik ve %11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 15.84 İLE LİFLİ BİTKİLER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Aylık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar %8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise %2,65 ile yağlı meyveler ve %3,68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise %6,53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.