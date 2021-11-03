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Exxen ücretsiz mi, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik paketleri neler?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Kupa maçlarının yayın hakkını alan dijital yayın platformu Exxen'de nasıl maç izleneceği merak konusu oldu. Exxen üyelik işlemleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxenspor üyelik paketleri nedir? İşte merak edilenler

03.11.2021 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Exxen ücretsiz mi, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik paketleri neler?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Exxen üyeliğini araştırıyor. İşte Exxen'de Avrupa maçlarının yayınlanacağı Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

ExxenSpor'a üye olmanın pek çok yolu var.

Eğer bir Exxen üyeliğiniz varsa Mobil uygulama ya da www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

ExxenSpor üyelik paketine SMS ile üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için “EXXENSPOR”, Reklamsız üyelik için “EXXENSPOR REKLAMSIZ” yazıp 9300'a SMS göndererek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI

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