Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Seyirciler Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen üyelik fiyatı nedir sorularının yanıtlarını araştırıyor.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen sitesinde üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme veriliyor. Sürenin sonunda platformu kullanmaya devam etmek için “Reklam Var” ya da “Reklam Yok” seçeneklerinden birini tercih ederek ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.

Reklamlı paket 9.99 TL, reklamsız paket ise 19.99 TL. İlk seçenekte tüm Exxen içeriklerine erişim bulunuyor ancak normal TV kanallarındaki gibi reklamlı bir deneyim sunuluyor. Ayrıca ‘indirme’ erişiminiz bulunmuyor. İkinci seçenek ise reklamsız bir deneyim ‘indirme’ seçeneği bulunuyor.