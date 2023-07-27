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        Haberler Girişimcilik EWA'ya seçilen 10 girişim belli oldu - Girişimcilik Haberleri

        EWA'ya seçilen 10 girişim belli oldu

        Tamamı kadın olan bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli kuluçka programı Empowering Women in Agrifood (EWA) Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programında yer alacak 10 girişim belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 16:12
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        Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, Impact Hub İstanbul’un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında, Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

        Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa dört yılda toplam 700’ün üzerinde başvuru yapıldığı kaydedildi.

        Yapılan açıklamaya göre, EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilen başvurulardan önce 20 kişilik bir aday listesi oluşturuldu, sonrasında EWA ekibi tarafından çevrimiçi görüşmelerde 10 girişim belirlendi.

        11 AVRUPA ÜLKESİ AYNI ANDA YÜRÜTÜLÜYOR

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Foodback Kurucu Ortağı Tuğçe Ergün Cireli, "EWA programı bu sene de 11 Avrupa ülkesinde aynı anda yürütülüyor ve toplamda başvuru yapan 495 kadının 118’i Türkiye’den geldi. Türkiye’de yaşadığımız afet sonrasında derinleşen kadın iş gücü krizinin önüne geçmek, bu yıl da dünyada yaşanan iklim krizleri ve doğal afetlere çözüm bulmak ve iyi bir etki bırakmak adına gıda ve tarım alanında kadın liderlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kurucusu veya kurucu ortağı kadın olan Türkiye’deki girişimcilere yönelik tasarlanan programın katılımcılarda, tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmaları, girişim şirketleşmiş ise faaliyetlerinin iki seneyi geçmemesi ve şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda en fazla 30 bin euro yatırım almış olmaları şartları aranıyor.

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