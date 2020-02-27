Sporcu kimliğiyle tanıdığımız Evrim Keklik, geçtiğimiz yıllarda ATV ekranlarında izlediğimiz kim milyoner olmak ister yarışmasına da katılmıştı. Survivor 2020 yarışmacıları arasında gönüllüler takımında olan Evrim Keklik, ada şartlarının ağır oluşu ve aileye olan özlemi dolayısıyla gözyaşlarına engel olamadığı video sayesinde sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ada şartlarının zorluğunu vurgulayan Keklik, minderde oturmayı, çay kahve içmeyi çok özlediğini ifade etti. “Şartların bu kadar zor olacağını bilseydim asla gelmezdim. Lütfen bana bir çay verin.” Cümleleriyle isyanını dile getiren genç kadın, yemek yiyemediğini de dile getirdi. Bu videodan sonra insanlar Keklik hakkında araştırma yapmaya başladı.

Daha şimdiden bu kadar konuşulan Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evrim Keklik hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Evrim Keklik 1991 yılında, İstanbul’da doğdu. Sporla daha ilkokulda tanışan keklik, henüz 1. Sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı. Voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, gösterdiği üstün performans sayesinde Galatasaray voleybol takımına transfer oldu.

1 yıl Galatasaray voleybol takımında oynayan Keklik, 1 yılın sonunda Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer oldu. Omuzunda yaşadığı sakatlık uzun sürünce voleybola bir süre ara veren Evrim Keklik, durmak bana yakışmaz diyerek Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimini sürdürdü.

Üniversitedeyken 4 yıl boyunca yüzen genç kadın, üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldu. 7 yıl süren bir üniversite serüveninden sonra 2017 senesinde ailesinin yanına dönen Evrim Keklik, burada su altı hokeyine başladı. Şimdilerde su altı hokeyi ile ilgilenen Keklik, diğer taraftan da bir spor kulübünde yüzme antrenörü olarak görev yapıyor.