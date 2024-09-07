Enflasyon adı verilen bu baş döndürücü genişleme modeli, evrenin neden bu kadar eşit bir sıcaklığa ve madde dağılımına sahip olduğunu açıklayabilir. Enflasyondan sonra evren genişlemeye devam etti ancak çok daha yavaş bir hızda. Enflasyona tam olarak neyin güç verdiği hâlâ belirsizdir.