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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Evrencan Gündüz ve Uzaylılar 'World Akustik' sahnesinde

        Evrencan Gündüz ve Uzaylılar 'World Akustik' sahnesinde

        bomontiada World Akustik konser serisi, 12 Temmuz Cuma akşamı, kendine özgü müzik tarzı ve enerji dolu performansıyla büyük beğeni toplayan Evrencan Gündüz ve Uzaylılar grubunu ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 00:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:57
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        'Akustik' Evrencan Gündüz ve Uzaylılar
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        Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 12 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu’da müzikseverleri Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ile buluşturacak.

        Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP’sini 2017 yılında çıkaran ve albüm listelerinde yükselen Evrencan Gündüz; 2018 yılında altı şarkıdan oluşan “Mevsim Çiçekleri”, 2019’da halka mal olmuş türkülere yeni bir soluk getirdiği “Bu Toprakların Sesleri” ve “Sabah Şarkıları” albümleri ile daha birçok şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Evrencan Gündüz kendi akustik solo programlarının yanı sıra, grubu “Uzaylılar” ile konser, beste ve albüm çalışmalarına devam ediyor.

        Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.

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        #Evrencan Gündüz
        #bomontiada
        #world akustik
        #konser
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