Evrakları karışan fıtık hastası safra kesesi ameliyatına alınırken imdadına babası yetişti

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş'a, rahatsızlığı üzerine yapılan muayenede, bağırsak fıtığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine farklı tarihlerde 2 kez ameliyat olan Çatalbaş, rahatsızlanması üzerine yeniden Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi olmaya gitti. Burada yapılan muayenelerin ardından Murat Çataldaş'a yatış verildi.

OĞLU AMELİYAT OLMAK ÜZEREYKEN KOŞUP DOKTORLARI UYARDI

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Murat Çataldaş'ın iddiasına göre, ilgili bölümde yer kalmadığı için başka bir bölüme kendisi yatırıldı. Burada doktorlar Murat Çataldaş'a, safra kesesi ameliyatına alınacağını ve hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu duruma anlam veremeyen ve şaşıran Murat Çataldaş, babasını aradı. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlunun dedikleri karşısında şaşıran Şaban Çataldaş, hastaneye koştu. Oğlunu safra kesesi ameliyatı için hazırlayan doktorlarla konuşan baba Çataldaş, bir yanlışlık yapıldığından şüphelendi. Tekrar kontrol sağlayan doktorlar, evrakların karıştığını ve ondan dolayı Murat Çataldaş'ı ameliyata hazırladıklarını fark etti. Evrak karmaşası sonrası sağlam olan safra kesesinin ameliyatından son anda babasının uğraşları sonucu kurtulan Murat Çataldaş büyük mutluluk yaşadı.

"SAFRA KESESİNDEN DE OLACAKTIM" Murat Çataldaş, "Apandisitimden iki kere ameliyat oldum, yanlışlıkla safra kesesinden de olacaktım. Babam yetişti yoksa az kalsın ameliyathaneye giriyordum. Odalar karışmış, benim yatacağım bölüm farklıydı ama oda olmadığı için beni aşağıda başka bir bölüme yatırmışlardı. Öyle olunca yukarıdaki odayla dosyalar karışmış, doktor bey sonrasında açıklama yaptı. Doktorla helalleştik, sorunu çözdük. Devamlı kontrole de gidiyorum, aramız şimdi çok iyi. Bana 'senin işin Kemal Sunal filmine döndü' dedi, şakalaştık. Şu an iyiyim kontrollerime gidip geliyorum, bir tek böbrek taşım var" dedi. "HEMEN MÜDAHALE ETTİLER" Oğlunu yanlış ameliyata giderken doktorları uyaran Şaban Çataldaş "Oğlumun fıtık sorunu vardı, dediler ki, 'Bağırsağa yapışmış', tamam dedik ameliyat olsun. Ameliyat ettiler, sonra ikinciye 'bir parça daha var' dediler. Bir hafta sonra tekrar ameliyat olacak diye çocuğu yatırdılar, ameliyathaneye indirmek için hazırladılar. Hava almak için dışarı çıkmıştım, yukarı çıktım bir baktım ki çocuk yok. Onlar meğerse çocuğu öbür ameliyathaneye indiriyorlarmış safra kesesini almak için. Koştum arkalarından bağırdım, çocuk dedi ki ‘baba safra kesemi alacaklarmış', ‘neden' dedim, ben de bilmiyorum dedi. Sonra koştum doktora haber verdim, hayırdır neden böyle oluyor dedim. Tabii doktor da şaşırdı dosyalarda karışıklık olduğunu anladı, sağ olsun hemen müdahale etti" ifadelerini kullandı.