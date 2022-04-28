Evlilik teklifini kabul etmeyince ölümden döndü!

İHA

Küçükçekmece’de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği adam tarafından silahla rehin alındı.

Silahın tutukluk yapması sonucu kadın cinayete kurban gitmekten kurtulurken, polis ekipleri şahıs etkisiz hale getirdi.

Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.’ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. (48) evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hayri K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince kurtarılan Günay E. ise ifadesinde, Hayri K. ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediğini söyledi.

Günay E., şahsın kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayet üzerine uzaklaştırma kararının verildiğini anlattı.