Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evlenenlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihi nedir?
Yeni evlenecekler çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi başvurularına ilişkin detaylar belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Peki Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evlenenlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları, tarihi nedir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisinin 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek için başvurular, ülke genelinde 13 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Faizsiz kredi başvuru şartları ve ödeme planı da belli oldu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu 2025 nereden ve nasıl yapılır?
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EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
İçinde bulunduğumuz ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapacaklar. Her ay 6.250 TL ödeyecekler.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2025 NE KADAR?
Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL olarak veriliyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi için başvuru işlemleri e Devlet üzerinden alınıyor.
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