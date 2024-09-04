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        Haberler Bilgi Yaşam Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları: Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?

        Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları: Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?

        Evlenecekler çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi başvuru tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Peki Evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:09
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          Evlilik kredisi başvurusu başvuru tarihi ve şartları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtmişti. Peki, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

          150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

        • 3

          "EVLİLİK KREDİSİ" UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

          Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

        • 4

          Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı." dedi.

          Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi. Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

          Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

          Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

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