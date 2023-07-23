Türkiye'nin dört bir yanında evlilik hayalleri kuran onlarca çifti yakından ilgilendiren faizsiz evlilik kredisine dair ilk bilgileri bir araya getirdik. Ülkemizde düğün mevsimi olarak kabul edilen yaz mevsiminde özellikle araştırılan evlilik kredisinin 150 bin lira olması bekleniyor. İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi ile ilgili bilgiler...