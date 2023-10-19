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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihi: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve ne zaman verilecek?

        Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi imkanı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihi

        Evlilik kredisi başvuruları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan faizsiz evlilik kredisi detayları şekillenmeye başladı. 2 yıl ödemesiz 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, şartları ve tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:30
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        • 1

          Faizsiz evlilik kredisi başvurularına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." açıklamasının ardından evlilik kredisi şartları gündeme geldi. Peki, 2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

          Yeni evlenecek gençlere 2 yıl ödemesiz 150.000 TL'lik faizsiz kredi desteği yasasının Ekim ayının son haftasında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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