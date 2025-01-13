Faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri evlilik hazırlığında olan çiftler tarafından yakından takip ediliyor. Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 aile yılına özel müjdeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençler için hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Şartları taşıyan çiftler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisine bugünden itibaren başvuru yapabilecek. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler…