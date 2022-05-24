EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 32. BÖLÜM ÖZETİ!

Erman’ın oğlu olmadığını öğrenen Bora’nın tüm dünyası başına yıkılır. Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora’yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar. Bora’nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır.