ORTA FİYATLI ROBOT SÜPÜRGE FİYATLARI:
1.Arçelik Robo RS 3121 Imperium Robot Süpürge ve Paspas
Orta segmentli robot süpürgenin en düşük fiyatı 4.180 TL’den başlarken, en yüksek fiyatı ise 4.599 TL. 2000 Pa emiş gücüne sahip olan süpürge, 110 dakika çalışabiliyor ve 2600 mAh pil kapasitesi bulunuyor.
2. Beko RS 2121 HM Robot Süpürge ve Paspas
Süpürgenin en düşük fiyatı 4.500 TL, en yüksek fiyatı ise 5.299 TL. 110 dakika çalışma süresine sahip olan süpürge, 2000 Pa Emiş gücü ile çalışıyor.
3. Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 Lite Robot Süpürge ve Paspas
En düşük fiyatı 4.794 TL’den başlayan robotun en yüksek fiyatı 8.599 TL. Özelliklerinde 2200 Pa emiş gücü, 2600 mAh pil kapasitesi ve 25 adet sensör bulunuyor.
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