Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak´ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. DHA'nın haberine göre; Nebahat Er´in boğazındaki kesik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, bıçak da bulundu.

Nebahat Er´in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.