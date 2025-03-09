2018’de bir uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Mina Başaran ve arkadaşlarının adını yaşatmak amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi Mina’nın Çocukları, genç kadınları eğitim, sanat ve kariyer alanlarında destekleyerek hayatın her alanında güçlendirmeyi, iş yaşamına hazırlamayı ve yarının kanaat önderlerinin yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sanatın dönüştürücü gücüne inanan ve genç kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmayı sorumluluğu olarak gören proje, sanata ve kolektif yaratıcılığa verdiği önemle bugüne kadar pek çok sanatçının sesi ve hikâyelerinin taşıyıcısı oldu. Mina’nın Çocukları, yeni sergisiyle de genç kadınları destekleme misyonunu bir adım öteye taşıyor.

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Evin Kaçar

Mina’nın Çocukları’nın yolculuğunun altıncı durağı olan Kolektif “İZ” sergisi izleyiciyi hem bireysel hem de toplumsal hafızanın katmanlarında bir iz bırakmaya davet ediyor. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesinde yetişen ve yeni mezun olan genç sanatçı Evin Kaçar’ın, ilk kişisel sergisi Kolektif “İZ”, İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle gerçekleşiyor. Sanat dünyasına taze bir soluk getiren Kaçar, kendi dünyasının kapılarını izleyiciye açarak bireysel varoluş çabalarının toplumsal bellekteki yansımalarını keşfe çıkıyor. Eserlerinde bireysel kimliğe derin bir yolculuk sunan sanatçı, sanatın bir ifade aracı olarak nasıl bir iz bırakabileceğini sorguluyor.

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Kolektif “İZ” sergisi, sanatçının seramik ve performans bileşenlerini bir araya getirerek oluşturduğu sergileme döngüsüyle izleyicilere ilham verici bir deneyim sunuyor. Çalışmalarıyla bireysel deneyimlerin yanı sıra ortak bir geçmişin ve dönüşümün de izlerini görünür kılmayı amaçlayan Evin Kaçar’ın her bir eseri, unutulmuş sesleri ve ifade edilememiş duyguları gün yüzüne çıkararak zamansız bir diyalog yaratıyor. İBB Miras tarafından restore edilerek kente kazandırılan Haliç Sanat 3’te sanatseverlerle buluşan Kolektif “İZ” sergisi, mekânsal hafızayla kurduğu bağ ile de öne çıkıyor. Tarihsel bir hafıza taşıyan mekân, serginin ruhuna uygun bir zemin sunuyor.

Sergi boyunca düzenlenecek performanslarda ise ziyaretçiler, sanatçının yaratım sürecine daha yakından tanık olabilecekleri interaktif deneyimler yaşayacaklar. Performans günleri, projenin sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacak. Evin Kaçar’ın Kolektif “İZ” sergisi, 31 Mart 2025 tarihine kadar pazartesi hariç her gün 10.00 – 17.00 saatleri arasında Haliç Sanat 3’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.