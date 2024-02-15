Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya elde etti.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilonun finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı.
Rakibine tuşla yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı.
Aynı kiloda bronz madalyaları ise bireysel sporcu Milana Dadasheva ile Bulgar Miglena Selishka elde etti.