Everton Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki futbolseverlerin merakla beklediği Everton Liverpool derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

EVERTON LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Everton Liverpool maçı bu akşam saat 23:15'de başlayacak.

EVERTON LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Liverpool maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.