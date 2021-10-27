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Borç sıkıntısıyla uğraşan Evergrande'ın kurucusu Hui Ka Yan son 1 yılda servetinin yüzde 70'ini kaybetti. Yıllık olarak yayımlanan 'Hurun Zenginler Listesi'ne göre Hui Ka Yan 2021'de 11.3 milyar dolarlık sevetiyle Çin'in en zengin 70. insanı oldu.

Geçen yıl Çin'in en zengin 5. insanı olan Hui Ka Yan'ın serveti son 1 yılda 25 milyar dolar geriledi. Ünlü iş insanı 4 yıl önce ise Çin'in en zengin insanı olmuştu.

300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande, geçen hafta son anda ödeme yaparak resmi olarak iflastan kurtulmuştu. Evergrande hisseleri son 1 yılda yüzde 80 değer kaybetti. Bu düşüş Hui Ka Yan'ın servetinin erimesine yol açtı.

ÜLKENİN EN ZENGİNİ SUCU

Listeye göre bu yıl Çin'in en büyük su üreticisi olan Nongfu Spring'in kurucusu Zong Shanshan 60 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin insanı oldu.

Hurun Zenginler Listesi, Çin'de serveti 310 milyon doların üzerinde olan 2.918 Çinliyi kapsıyor. Bu kişilerin toplam serveti son 1 yılda yüzde 24 artarak 5.3 trilyon dolara çıktı.