Rahim Ak rak@cyh.com.tr

COVID-19 vatandaşın tüketim alışkanlığında olduğu gibi diğer ticari davranışlarını da değiştiriyor. Önceliği beslenme ve barınma olarak alan vatandaşın tüketimi haftalık olarak 7.7 milyar lira azalmıştı. 10 Nisan'dan sonra pandeminin kontrol altına alındığını gören vatandaşın morali düzelince 10-17 Nisan haftasında bu durum değişti ve vatandaş yavaş yavaş diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği'nin yılın ilk 3 ayını baz alan rakamları sigorta alanında da koronavirüs etkisinin görüldüğünü ortaya koyuyor. Mart ortasında başlayan virüs etkisi rakamlara henüz tam olarak yansımasa da bazı veriler ipuçlarını birlikte getiriyor. Örneğin önceki yıllarda yüzde 10 ile 20 arasında artan zorunlu trafik ve kasko sigortaları 2020'nin ilk 3 ayında 2019'un 3 ayına göre martın ortasından sonraki azalma nedeniyle yüzde 7'ye geriledi. Nisan ayında nem kasko hem trafik sigortasında yüzde 20 ile 30 arasında azalma bekleniyor.

CAM KIRILMASI DA 75 BİN AZALDI

TSB rakamlarında görülen asıl etki ise yangın ve konut sigortası ile birlikte satılan hırsızlık ve cam kırılması teminatlarında kendisini gösterdi. Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar hırsızlık yapılamayacağı varsayımı ile hırsızlık sigortası yaptırmayı bıraktı. Türkiye Sigorta Birliği 2020 ilk üç aylık sonuçlarına göre geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyon 297 bin evde hırsızlık sigortası varken 2020 Mart sonunda bu rakam 99 bin 272 azalarak 1 milyon 198 bine indi. Türkiye'nin mart ortasında virüsle karşılaşması nedeniyle eksilmenin mart ayında olduğu tahmin ediliyor. Nisan ayında bu rakamın daha da aşağı ineceği tahmin ediliyor. Konut, yangın sigortalarıyla birlikte alınan hırsızlık teminatındaki azalmayı 75 binlik kan kaybı ile cam kırılması teminatındaki düşüş de destekledi. Evlerle birlikte işyerleri için yapılan yangın sigortalarının da 218 bin azalışla 2.1 milyondan 1.9 milyon adete gerilemiş olması virüs etkisiyle ekonomik sıkıntıya düşen veya eve kapandığı için sigortaya gerek duymayan vatandaşın bu davranışları sonucu oluştu. İstihdam, gelir yetersizliği ve kira ile gelir kaybı sigortalarının ise risk gerçekleştiği için sigorta şirketlerinin ya primleri artırması veya o sigortayı artık yapmamaya başlaması nedeniyle düşmüş olabilir.

SİGORTA NELERİ KAPSIYOR?

Hırsızlık sigortası kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türü.

Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamında.

Sigortalı yerlerde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taşlar, pul ve para koleksiyonları, sanat veya antika değeri olan tablo, heykel, kitap gibi kıymetler, bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabiliyor.

3 AYDA SİGORTA ADETİ 2 MİLYON ARTTI

2019/3 2020/3 Fark(9) Fark Yangın 2.106.015 1.887.969 -10 -218.046 Sivil 1.582.775 1.464.731 -7 -118.044 Ticari 404.028 311.898 -23 -92.131 Sınai 119.211 111.340 -7 -7.872 Kar Kaybı 110.944 54.966 -50 -55.978 Zorunlu Deprem 2.216.911 2.393.385 8 176.474 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza -886 273 -131 1.159 Dolaylı Kefalet 0 5 1182 5 Emtea 331.205 317.127 -4 -14.078 Kıymet 146 50 -66 -96 Tekne 4.418 5.185 17 767 Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) 4.286.735 4.595.309 7 308.574 Yeşil Kart 31.109 28.990 -7 -2.120 Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk 1.617.283 1.503.229 -7 -114.053 Motorlu Kara Taşıtları - Kasko 1.398.485 1.491.646 7 93.162 İşveren Mali Sorumluluk 104.300 98.832 -5 -5.468 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 638.564 669.841 5 31.277 Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 5.233 11.107 112 5.874 Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk 7 10 37 3 Cam Kırılması 1.321.766 1.246.412 -6 -75.354 Hırsızlık 1.297.902 1.198.630 -8 -99.272 Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk 30 18 -39 -12 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk 21.673 21.847 1 174 Uçak Tekne 177 207 17 30 Uçak Mali Mesuliyet 288 342 19 55 Uçak Yolcu Kaza 83 301 261 218 Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin ZMSS 21.092 23.877 13 2.785 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 5.760 5.247 -9 -513 Mesleki Sorumluluk 160.993 190.054 18 29.061 Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 176 164 -7 -12 Tekne Sorumluluk 615 682 11 67 İhtiyari Deprem 617.276 677.028 10 59.752 Sel 995.851 889.808 -11 -106.043 Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler 315.038 335.141 6 20.103 Toprak Kayması 759.087 686.589 -10 -72.498 İstihdam 51.138 36.762 -28 -14.376 Gelir Yetersizliği 4.539 2.304 -49 -2.235 Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Ferdi) 4.895.387 5.308.883 8 413.497 Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Grup) 1.121.659 1.024.217 -9 -97.441 Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Ferdi) 10.061.385 10.809.551 7 748.167 Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Grup) 4.156.133 5.083.609 22 927.476 Uzun Süreli Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Ferdi) 71.515 92.632 30 21.117 Uzun Süreli Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Grup) 4.022 6.543 63 2.521 Uzun Süreli Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Ferdi) 522.029 599.272 15 77.243 Uzun Süreli Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Grup) 20.773 18.838 -9 -1.935 Beklenmeyen Ticari Giderler 6.955 6.361 -9 -594 Kredi 10.877 12.469 15 1.593 İhracat Kredi 70 98 40 28 Kira Ve Gelir Kaybı 273.738 215.701 -21 -58.038 Diğer Finansal Kayıplar 6.200 27.702 347 21.502 Hukuksal Koruma 2.567.793 2.695.555 5 127.762 Makine Kırılması 248.781 311.834 25 63.052 Montaj 261.841 271.438 4 9.597 İnşaat 10.280 15.492 51 5.212 Elektronik Cihaz 1.247.900 1.518.972 22 271.072 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı ZMS 27 27 -2 -1 Ürün Sorumluluk 2.100 378 -82 -1.722 HayatdışıToplam (Ferdi ve Grup Sigortalı Adedi) 19.392.942 21.344.784 10 1.951.841