27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
COVID-19 vatandaşın tüketim alışkanlığında olduğu gibi diğer ticari davranışlarını da değiştiriyor. Önceliği beslenme ve barınma olarak alan vatandaşın tüketimi haftalık olarak 7.7 milyar lira azalmıştı. 10 Nisan'dan sonra pandeminin kontrol altına alındığını gören vatandaşın morali düzelince 10-17 Nisan haftasında bu durum değişti ve vatandaş yavaş yavaş diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği'nin yılın ilk 3 ayını baz alan rakamları sigorta alanında da koronavirüs etkisinin görüldüğünü ortaya koyuyor. Mart ortasında başlayan virüs etkisi rakamlara henüz tam olarak yansımasa da bazı veriler ipuçlarını birlikte getiriyor. Örneğin önceki yıllarda yüzde 10 ile 20 arasında artan zorunlu trafik ve kasko sigortaları 2020'nin ilk 3 ayında 2019'un 3 ayına göre martın ortasından sonraki azalma nedeniyle yüzde 7'ye geriledi. Nisan ayında nem kasko hem trafik sigortasında yüzde 20 ile 30 arasında azalma bekleniyor.
CAM KIRILMASI DA 75 BİN AZALDI
TSB rakamlarında görülen asıl etki ise yangın ve konut sigortası ile birlikte satılan hırsızlık ve cam kırılması teminatlarında kendisini gösterdi. Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar hırsızlık yapılamayacağı varsayımı ile hırsızlık sigortası yaptırmayı bıraktı. Türkiye Sigorta Birliği 2020 ilk üç aylık sonuçlarına göre geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyon 297 bin evde hırsızlık sigortası varken 2020 Mart sonunda bu rakam 99 bin 272 azalarak 1 milyon 198 bine indi. Türkiye'nin mart ortasında virüsle karşılaşması nedeniyle eksilmenin mart ayında olduğu tahmin ediliyor. Nisan ayında bu rakamın daha da aşağı ineceği tahmin ediliyor. Konut, yangın sigortalarıyla birlikte alınan hırsızlık teminatındaki azalmayı 75 binlik kan kaybı ile cam kırılması teminatındaki düşüş de destekledi. Evlerle birlikte işyerleri için yapılan yangın sigortalarının da 218 bin azalışla 2.1 milyondan 1.9 milyon adete gerilemiş olması virüs etkisiyle ekonomik sıkıntıya düşen veya eve kapandığı için sigortaya gerek duymayan vatandaşın bu davranışları sonucu oluştu. İstihdam, gelir yetersizliği ve kira ile gelir kaybı sigortalarının ise risk gerçekleştiği için sigorta şirketlerinin ya primleri artırması veya o sigortayı artık yapmamaya başlaması nedeniyle düşmüş olabilir.
SİGORTA NELERİ KAPSIYOR?
Hırsızlık sigortası kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türü.
Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamında.
Sigortalı yerlerde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taşlar, pul ve para koleksiyonları, sanat veya antika değeri olan tablo, heykel, kitap gibi kıymetler, bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabiliyor.
3 AYDA SİGORTA ADETİ 2 MİLYON ARTTI
|2019/3
|2020/3
|Fark(9)
|Fark
|Yangın
|2.106.015
|1.887.969
|-10
|-218.046
|Sivil
|1.582.775
|1.464.731
|-7
|-118.044
|Ticari
|404.028
|311.898
|-23
|-92.131
|Sınai
|119.211
|111.340
|-7
|-7.872
|Kar Kaybı
|110.944
|54.966
|-50
|-55.978
|Zorunlu Deprem
|2.216.911
|2.393.385
|8
|176.474
|Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza
|-886
|273
|-131
|1.159
|Dolaylı Kefalet
|0
|5
|1182
|5
|Emtea
|331.205
|317.127
|-4
|-14.078
|Kıymet
|146
|50
|-66
|-96
|Tekne
|4.418
|5.185
|17
|767
|Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç)
|4.286.735
|4.595.309
|7
|308.574
|Yeşil Kart
|31.109
|28.990
|-7
|-2.120
|Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk
|1.617.283
|1.503.229
|-7
|-114.053
|Motorlu Kara Taşıtları - Kasko
|1.398.485
|1.491.646
|7
|93.162
|İşveren Mali Sorumluluk
|104.300
|98.832
|-5
|-5.468
|Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
|638.564
|669.841
|5
|31.277
|Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
|5.233
|11.107
|112
|5.874
|Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk
|7
|10
|37
|3
|Cam Kırılması
|1.321.766
|1.246.412
|-6
|-75.354
|Hırsızlık
|1.297.902
|1.198.630
|-8
|-99.272
|Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
|30
|18
|-39
|-12
|Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
|21.673
|21.847
|1
|174
|Uçak Tekne
|177
|207
|17
|30
|Uçak Mali Mesuliyet
|288
|342
|19
|55
|Uçak Yolcu Kaza
|83
|301
|261
|218
|Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin ZMSS
|21.092
|23.877
|13
|2.785
|Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
|5.760
|5.247
|-9
|-513
|Mesleki Sorumluluk
|160.993
|190.054
|18
|29.061
|Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
|176
|164
|-7
|-12
|Tekne Sorumluluk
|615
|682
|11
|67
|İhtiyari Deprem
|617.276
|677.028
|10
|59.752
|Sel
|995.851
|889.808
|-11
|-106.043
|Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler
|315.038
|335.141
|6
|20.103
|Toprak Kayması
|759.087
|686.589
|-10
|-72.498
|İstihdam
|51.138
|36.762
|-28
|-14.376
|Gelir Yetersizliği
|4.539
|2.304
|-49
|-2.235
|Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Ferdi)
|4.895.387
|5.308.883
|8
|413.497
|Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Grup)
|1.121.659
|1.024.217
|-9
|-97.441
|Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Ferdi)
|10.061.385
|10.809.551
|7
|748.167
|Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Grup)
|4.156.133
|5.083.609
|22
|927.476
|Uzun Süreli Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Ferdi)
|71.515
|92.632
|30
|21.117
|Uzun Süreli Ferdi Kaza (Alt Branş Teminat Adedi-Grup)
|4.022
|6.543
|63
|2.521
|Uzun Süreli Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Ferdi)
|522.029
|599.272
|15
|77.243
|Uzun Süreli Ferdi Kaza (Sigortalı Adeti-Grup)
|20.773
|18.838
|-9
|-1.935
|Beklenmeyen Ticari Giderler
|6.955
|6.361
|-9
|-594
|Kredi
|10.877
|12.469
|15
|1.593
|İhracat Kredi
|70
|98
|40
|28
|Kira Ve Gelir Kaybı
|273.738
|215.701
|-21
|-58.038
|Diğer Finansal Kayıplar
|6.200
|27.702
|347
|21.502
|Hukuksal Koruma
|2.567.793
|2.695.555
|5
|127.762
|Makine Kırılması
|248.781
|311.834
|25
|63.052
|Montaj
|261.841
|271.438
|4
|9.597
|İnşaat
|10.280
|15.492
|51
|5.212
|Elektronik Cihaz
|1.247.900
|1.518.972
|22
|271.072
|Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı ZMS
|27
|27
|-2
|-1
|Ürün Sorumluluk
|2.100
|378
|-82
|-1.722
|HayatdışıToplam (Ferdi ve Grup Sigortalı Adedi)
|19.392.942
|21.344.784
|10
|1.951.841
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