Eve giren baykuşu besledi, öperek doğaya saldı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde Naci Çebi, evine giren bitkin haldeki peçeli baykuşu önce besledi ardından öperek doğaya saldı
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Aşağı Ovalı Mahallesi'nde yaşayan Naci Çebi, dün akşam saatlerinde inşaat halindeki evinin banyo penceresinden içeri giren baykuşu bitkin halde buldu.
Çebi, bitkin haldeki baykuşu tavuk eti ve suyla besledi.
Çebi, 1 günlük bakım sonrası baykuşu öperek doğal yaşam alanına saldı.
Baykuş'un doğaya bırakılma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.