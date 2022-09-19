Dışardan pasta almak istemeyen ve evinde yapmak isteyenler için mükemmel ve birebir ölçülü bir krema tarifi ile geldik. Hazır kremalardan farksız, üstüne çok daha lezzetli olan yaş pasta kreması tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz. YAŞ PASTA KREMASI NASIL YAPILIR? Malzemeler; 2 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta (50 gr.)

5 yemek kaşığı toz şeker (silme)

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 paket toz krem şanti + yarım su bardağı soğuk süt

YAŞ PASTA KREMASI NASIL YAPILIR? İlk olarak tereyağ ve vanilin hariç tüm malzemeler karıştırılır. Sonrasında çırpılan malzemeler ocağa alınır. Ocaktan alınan karışıma tereyağ ve vanilin eklenir. Streç film ile üzeri kapatılan krema soğumaya bırakılır. Hazırlanan krem şanti, tamamen soğumuş olan kremaya eklenir ve çırpılır. İşte ev yapımı yaş pasta kremanız hazır! Afiyet olsun.