Evde tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tulumba, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Çıtır çıtır hamuru ve şerbetiyle, her yaştan insanın favorisidir. Bu leziz tatlıyı evde yapmakta mümkündür. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz ve misafirlerinizin bayılacağı tam ölçülü tulumba tarifi...
Giriş: 28.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:22
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Genellikle özel günlerde, bayramlarda yapılan tatlılardan biri olan tulumba, yediden yetmişe birçok kişinin severek tükettiği lezzetlerdendir. İşte kolaylıkla evde yapabileceğiniz tulumba tarifi...
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TULUMBA MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
Şerbeti için:
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TULUMBA NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları