Şalgam suyu tarifi, nasıl yapılır?

Acılı acısız şalgam suyu hem lezzetli hem de çok yararlı bir içecektir. Şalgam suyu özellikle yemeklerin yanında tercih edilir balık ve et yemeklerinin gözde içeceğidir.

Şalgam suyu tarifi malzemeler:

1 büyük boy şalgam

1 kg. siyah havuç

1 büyük boy pancar

2 servis yemek kaşığı kaya tuzu

1,5 tatlı kaşığı limon tuzu

Yarım ekmek

Tülbent

1 adet pet bidon (10 Lt)

Şalgam suyu tarifi hazırlanması: