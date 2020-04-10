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Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, Habertürk TV'de Serap Belet ile Selçuk Tepeli'nin konuğu olduğu Gün Başlıyor programında saç kesiminin püf noktalarını anlattı.

Bir makine vasıtasıyla nasıl saç kesileceğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Dudu, profesyonel bir kesim olmasa da evde kalınan süre içinde yeterli bir sonuç alınabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı 21 Mart’ta bir genelge yayınlayarak, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasına karar vermişti.