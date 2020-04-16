Evde lahmacun tarifi, nasıl yapılır?

Evde Lahmacun nasıl yapılır? Doğu kültürünün vazgeçilmez yiyeceklerinden birisi olan lahmacunu sevmeyen yoktur herhalde. Gelin şimdi beraber evinizde lezzetli lahmacunlar nasıl hazırlayabilirsiniz beraber bakalım.

Lahmacunun Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

Ev Yapımı Lahmacun İçi Malzemeleri:

Ev Yapımı Lahmacun Hamuru Hazırlanışı:

Ev Yapımı Lahmacun İçi Hazırlanışı: