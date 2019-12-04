Evde krema tarifi, nasıl yapılır?

Evde krema nasıl yapılır? Sağlıklı ve tasarruf isteyen kişilere orijinalinden hiçbir farkı olmayan bu tarifimiz sizler için.

Evde krema malzemeleri:

1 su bardağı tam yağlı inek sütü

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

3-4 damla limon suyu

1 tutam tuz

Evde krema yapımı hazırlanışı: