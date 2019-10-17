Oyun hamuru nasıl yapılır?

Evde çocuklar için sağlıklı oyun hamurları yapmaya ne dersiniz? En azından içiniz daha rahat olacaktır. Sonuçta hiç bir katkı maddesi içermeyen doğal yollarla yapılan oyun hamurlarını çocuklarınızın oynaması sizin de hoşunuza gidecektir.

Oyun hamuru malzemeleri:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı tuz

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Gıda boyası

Doğal renklendirme (Zerdaçal: Sarı, pancar suyu (böğürtlen, ahududu veya vişne suyu): kırmızı; ıspanak suyu: yeşil; kahve: kahverengi ) istenirse gıda boyası yerine bu şekilde renklendirme yapılabilir.

Oyun hamuru hazırlanması:

Gıda boyası dışında diğer malzemeler bir güzel karıştırılır ve yoğurulur.

Hamur kıvamı sağlandıktan sonra parçalara ayrılarak gıda boyalarıyla renklendirilir.

Gıda boyaları karıştırılarak değişik renkler de elde edilebilir.

Oyun hamurları hazırdır.