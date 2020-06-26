İlerleyen yaşlar; çizgilerin artmasına, derinleşmesine ve kırışıklıkların çoğalmasına neden olmaktadır. Bu durum doğanın bir kanunu ama bunu kabullenerek beklemek yerine bazı bakımlarla cildimizin yaşlanma etkilerini geciktirebiliriz. Özellikle; 30 yaşından sonra başlamak önemli bir etki sağlayacaktır. Peki bu kırışıklıkları nasıl giderebilir ya da azaltabiliriz? Bunun için fazla kozmetik ürünlere para harcamaya gerek yok. Evde hazırlayabileceğiniz doğal malzemelerle hazırlanmış kırışıklık azaltan kremler ya da maskeler yapmak mümkün olacaktır.

Kullanılan malzemeleri aktarlarda bulabilirsiniz; bazı ürünlerde evde olanlardan. Bu sayede kolayca hazırlayarak uygulamanız mümkün olacaktır. Düzenli olarak uygulamanız halinde birkaç ay içerisinde etkilerini görebilirsiniz. Bu sayede cildinizin hem beslenmesi hem de yenilenmesi sağlanmış olacaktır.

Ev Yapımı Kırışıklık Kremi Tarifleri

Besleyici Kırışıklık Kremi: ½ çay fincanı badem yağı, ½ çay fincanı kunduz yağı ve 1 çay kaşığı kafur yağını bir kabın içerisinde karıştırın. Kırışıklığın yoğun olduğu bölgelere parmak ucunuzla dairesel hareketlerle hafif bastırarak uygulayın. Karışımın kalanını bir kaba koyarak düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Ballı Kırışıklık Losyonu: 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı kafur yağı ve 1 çay kaşığı domates suyunu karıştırın. Soğutucuya koyarak 1 saat bekletin. Sonrasında kırışıklıklara parmaklarınızla yedirerek sürün.

Yosun İçerikli Kırışıklık Kremi: 1 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı su yosununu karıştırın. Tüm cildinize uygulayın ve yarım saat bekletin sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Bal mumu Özlü Kırışıklık Kremi: 2 yemek kaşığı bal mumu, 2 yemek kaşığı badem yağı, 4 yemek kaşığı kayısı özü ve ½ çay kaşığı limon suyu. Balmumu ve badem yağını benmari usulü ısıtın; sonra kalan malzemeleri koyun karıştırın ve soğutucu da 2 saat bekletin. Sonra krem olarak kırışıklıklara uygulayabilirsiniz.

Naneli Kırışıklık Kremi: 3 damla nane ruhu, 1 tutam şap tozu, 1 çay kaşığı nane suyu ve 1 çay kaşığı salatalık suyunu karıştırın. Bu karışımı kırışıklık olan bölgelerinize uygulayın.

Salatalık İçerikli Kırışıklık Kremi: 1 adet çırpılmış yumurtanın beyazı, ½ çay kaşığı sodyum benzoat, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı salatalık suyu ve 1 çay kaşığı konyak; tümünü karıştırın ve soğutucu da 1 saat bekletin. Sonrasında kırışıklıklarınız için kullanabilirsiniz.

Bepantheneli Kırışıklık Kremi: 1 tüp Bepanthene krem, 1 Evigen ampül, 1 redoxon ampül, 1 Avicap. Ampülleri temiz bir kaba kırın ve Bepanthene kreminin tamamını da sıkın ve karıştırın. Bu hazırladığınız kremi dolapta saklayabilirsiniz. Aralıklarla kırışıklıklarınız için tüm cildinize uygulayabilirsiniz.

Ciltte oluşan kırışıklıklar için ayrıca birçok maske tarifini de kullanmanız mümkün olacaktır. Kremler daha hızlı bir etki sağlaması açısından oldukça faydalı olmaktadır. Gün içerisinde düzenli olarak birkaç damla zeytinyağı ile göz kenarı kırışıklıklarınıza sürerseniz kırışıklığa faydasını göreceksiniz.