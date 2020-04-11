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Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların ailece eğlenceli vakit geçirecekleri oyunlara yöneldiğini belirterek, "Puzzle (yapboz) konusuna ciddi bir talep var" dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal yaşam şekil değiştirirken birçok vatandaş 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuyor.

Bu süre içerisinde özellikle çocuklarıyla daha fazla ilgilenme imkanı bulan ebeveynler, ailece eğitici ve öğretici oyunlarla daha kaliteli zaman geçiriyor.

Aileler, internet üzerinden verdikleri siparişlerle yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına büyük ilgi gösteriyor.

"EVDE KALAN İNSANLAR ÇOCUKLARIYLA OYUN OYNAMAYA YÖNELİYOR"

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, koronavirüs nedeniyle insanların sağlıklarını düşündüğü için evlerinde kaldığını ve dışarı çıkmadığını söyledi.

Mağazaların kapalı olması nedeniyle insanların internet üzerinden sipariş verdiğini ve bu süreçte online satışlarda artış olduğunu anlatan Yürür, şöyle konuştu:

"Evde kalan insanlar, çocuklarıyla oyun oynamaya yöneliyor. Aileler, belki de son dönemde en fazla çocuklarıyla baş başa kaldıkları dönemi yaşıyor. O da belli ürün grubunda bir tercih oluşturuyor ve o oyun gruplarında bir satış artışı gözlemliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla şu anda puzzle (yapboz) konusuna ciddi bir talep var. Puzzle, oyuncak sektöründe bizim için geçmiş dönemde aktif bir konuydu ama sonra yavaş yavaş düşen bir trend oldu. Çünkü daha çok elektronik ve bilgisayar oyunları, ön plana çıktı. Biraz daha geri planda kalmış gibiydi ama şimdi evde kalma dönemi başlaması itibarıyla çok aktif hale geldi. Önceki döneme göre üç kat fazla puzzle satıyoruz. Bunu özellikle bin parçalı yetişkin yapboz setlerinde görüyoruz. Yetişkin puzzle setlerinde önemli bir artış var."

Bu süreçte tüketicilerin yoğunlaştığı özellikle 2-3 tip ürün olduğunu kaydeden Yürür, "Çocuklara yönelik eğitici oyunlar tercih ediliyor. Aileler, çocuklarıyla uzun zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla bu zamanı en kaliteli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilecek en iyi araçlarından biri de oyunlar. Çocuklara muhtelif şeylerin öğretildiği oyunlar daha çok tercih konusu oluyor. Bir de tabii ki ailece hep beraber yapılacak aktiviteler önemli. Bu noktada da aile oyunları devreye giriyor. Aile oyunları, en az dört kişiyle oynanabilen, oyun süresi yarım saati bulabilen, herkesin konsantre olduğu oyunlar. Yetişkinlerin kendi arasında oynadığı strateji oyunları da çok tercih ediliyor. Bu tarz oyunları da ilgi var." diye konuştu.

Model yapımı oyunlara da ilgi olduğunu anlatan Yürür, el becerisi geliştirmek isteyen çocukların bu tarz oyunları aldığını ve daha değişik model talebinde bulunduğunu söyledi.

Oyunların evlerin en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirten Yürür, "Tüketicilerimizden gelen yorumlara baktığımızda, oyunlar bir yarışmaya, turnuvaya dönüştü. Müşterilerden, çok güzel fikirler, geri bildirimler geliyor. Bu durum evde kalma dönemi bittiğinde ilerleyen günlerde çok güzel turnuvalar, aktiviteler yapma şansı verecek bize gibi duruyor." dedi.