"Evde kal" çağrısına "oyuncak müzesi"ne çevirdiği konutunda uyuyor

Süleymaniye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erozan, gençliğinden bu yana gezdiği birçok şehirden satın aldığı oyuncak ve süs eşyalarını evinde hobi olarak biriktirmeye başladı.
Odaların oyuncaklarla dolması üzerine Erozan, duvarlar ve koridorları da değerlendirdi.
Evinin duvarları dahi oyuncak, süs eşyaları, maket araçlar ve maskelerle donatılmış haldeki Erozan, üç odası ve koridorlarıyla "oyuncak müzesi"ni andıran konutunda, Kovid-19 tedbirlerine uyuyor.
Erozan, salgının biteceği günü, binlerce oyuncak ve süs eşyasının arasında zaman geçirerek bekliyor.
- "Sıkılmadan zaman geçirebiliyorum
Erdem Erozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar gibi kendisinin de salgın nedeniyle dışarıya çıkamadığını söyledi.
Yaklaşık 3 bin oyuncak ve süs eşyasının arasında gününü geçirdiğini dile getiren Erozan, salgının, yalnız yaşamasına rağmen kendisini etkilemediğini belirtti.
Salgın döneminde evdeki oyuncaklarla daha çok zaman geçirme fırsatı bulduğunu anlatan Erozan, "Senelerdir zaten burada oyuncakların içerisindeyim. Koronavirüs beni hiç etkilemedi, sıkılmadan zaman geçirebiliyorum. Evdeki eşyalarla daha çok ilgilenme fırsatım oluyor." ifadelerini kullandı.
Erozan, evde kaliteli zaman geçirmeye çalıştığını, kalan vakitlerinde kaval ve org çaldığını, kitap okuduğunu ifade etti.
Bir an önce salgının bitmesi temennisinde bulunan Erozan, "Şu an dışarıya çıkamadığım için evdeki eşyalarla daha çok zaman geçirme fırsatım oluyor. Bunlar artık benim hayatımın bir parçası gibi. Baktıkça keyif alıyorum." diye konuştu.
Erozan, salgının tamamen kontrol altına alınmasının ardından Kovid-19'u yenen çocuklara oyuncak hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.
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