"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

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Havanın güneşli ve sıcak olduğu Antalya'da "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin hizmet vermeye başlamasıyla ana caddelerde hareketlilik gözlendi.Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları görülen kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise yasak kapsamında olduğu için sessiz günlerinden birini daha yaşıyor.