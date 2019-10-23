Evde iğne oyası yaparak para kazanmak

Neredeyse her ev hanımının çok iyi bildiği iğne oyası, para kazanmak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir. İğne oyası kolay olmayan bir iş olarak değerlendirilse de, el alışkanlığı kazanmış bayanlar için son derece basit ve eğlenceli bir iştir. El emeği göz nuru olan iğne oyaları bilen bilmeyen herkes birçok kişi tarafından beğenilen özel ürünlerdir. İğne oyası öğrenmek ve yaptığınız işlerle evde ek iş imkanları oluşturmak için evde çalışma imkanlar sağlayan firmaların ilanlarını değerlendirebilirsiniz.

İğne oyalarının fiyatları modele göre farklılık gösterir. Birçok ev eşyasını süslemede kullanılan iğne oyaları ile;

Havlu kenarları süsleme

Yatak örtüsü süsleme

İğne oyalı yemeniler

Toka, kolye gibi çeşitli aksesuarlar

yapabilirsiniz. Genç kızların çeyizlerini süsleyen bu oya işlerini yapamayan ya da yapmaya fırsat bulamayan kişiler hazır ürünlere yöneliyor. Siz de hazır ürün satın almak isteyen kişiler için evinizden iğne oyaları yaparak satabilir yada aylık düzenli kazançlar elde etmek için evde iğne oyası 2019 iş ilanları ile firmalara iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Peki, evde iğne oyası yaparak nasıl para kazanılır? Ev hanımları için evde iş ilanlar veren ve evden çalışarak düzenli iş teslimi yapacak çalışanlar arayan firmalar ile çalışabilirsiniz. Haftalık ya da aylık olarak sipariş alacağınız bu firmalar ile anlaşma sağlamanız halinde düzenli para kazanabileceğiniz bir işin sahibi olabilirsiniz. Üstelik çalışma ve izin günlerinizi kendiniz belirleyerek, evde konforlu bir ortamda çalışabilirsiniz. Kışın sıcak, yazın serin bir ortamda aileniz ya da arkadaşlarınız ile birlikteyken kolayca yapabileceğiniz evde ek iş iğne oyası yapımı ile hem eğlenip hem ekonomik kazanç elde edebilirsiniz.

İğne oyası yapmak

İğne oyası yapmak için elinizdeki ip ve tığları kullanabilir yada yeni model ve motifler için uygun fiyata malzemeler alabilirsiniz. Daha önce hiç iğne oyası yapmadıysanız; ilk denemelerinizi kendiniz için yapıp daha sonra yakınlarınız için örnekler çıkarabilirsiniz. Eliniz yatkınlaştıkça beğeni gören iğne oyalarınızı bayanlara evde ek iş imkanı haline getirebilirsiniz.

Evden para kazanmak için özel bir yetenek yada bilginizin olmasına gerek yok. Kolay teknik ve yöntemler ile kısa sürede ustası olabileceğiniz iğne oyalarınızla iş imkanları yaratabilirsiniz. Yaşadığınız yere yakın evde işveren firmalar ile görüşmeler yaparak iğne oyası işi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Eşiniz, çocuklarınız ve kendiniz için maddi açıdan daha rahat bir hayat yaşamak için ek iş imkanları bulabilirsiniz. İstikrarlı çalışma ile aylık maaşlar alabileceğiniz evde iş ilanlarına evde iğne oyası işi yapabilirim diyerek başvuru yapıp, iş sahibi olabilirsiniz. Mevcut bir işiniz olsa dahi günün belirli saatlerinde, evde olduğunuz zamanlarda belirli bir süre çalışarak iğne oyası ile ek gelir elde edebilirsiniz. Üstelik bu sayede yeni bir hobi ve el becerisine sahip olabilirsiniz.