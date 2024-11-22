HAZIRLIK

Kıymayı derinbir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve zeytinyağı ekleyin. Harcı iyice yoğurun ve köfte şekli verin.

Izgara, tava ya da mangalda köfteleri her iki tarafı iyice pişene kadar pişirin.