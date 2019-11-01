Evde en etkili doğal kırışıklık giderici maske tarifleri

Kırışıklık giderici doğal maskeler ile hem kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz hem de ekonomik olarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Uygulayacağınız bu maskeyi sadece yüz bölgesine değil, el, ayak ve boyun kısımlarına da uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkilerini kısa sürede göreceğiniz maskelerle daha gergin ve genç bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kırışıklık giderici doğal maskeler içerisinde kullanılan malzemeler ayrıca, cildin beslenmesi için gereken vitamin ve minerallerin de etkili olmasını sağlayarak cildi besleyecektir. Bu sayede cildin ihtiyacı olan nem ve sağlık cildinize yansıyacaktır.

Kırışık giderici doğal maske tarifi

1 adet elmayı rendeleyin. Sonrasında 2 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı süt kaymağını ilave ederek, kaynatın. İçerisine rendelediğiniz elmayı da ilave edin, 1 dakika daha kaynatın. Ardından karışımı soğumaya bırakın. Hazırladığınız karışımı kırışık bölgelere uygulayarak, yaklaşık 1 saat bekleyin. Cildinizi soğuk su ile durulayın. Düzenli olarak haftada 1 kere 6 ay boyunca uyguladığınız da gözle görülecek şekilde 5 yaş gençleşmeye fayda sağlamaktadır.

Yüzdeki kırışıklıkları giderici doğal maske tarifi

1 adet yaş mayaya yarım çay bardağı ılık su ekleyerek krem kıvamına gelene kadar ezin. Ardından kırışıklıkların olduğu bölgeye yoğun bir şekilde sürün. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Kırışıklıkları hafifleterek, cilt tonunu eşitler. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kırışıklıkları gideren doğal süt maskesi tarifi

1 adet salatalığı ezerek suyunu çıkarın ve yarım çay bardağı süt ile karıştırın. Kırışıklıkların olduğu bölgeye pamuk ile tampon yapar şekilde sürün. Kuruduktan sonra aynı işlemi maske 3 kat olacak şekilde kurudukça tekrarlayın. Son katı uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi yüz, dekolte ve el bölgelerine rahatlıkla uygulayabilirsiniz.