'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
İzmir merkezli 12 ilde, internet üzerinden 'evde ek iş, evde paketleme işi' ilanları vererek 100 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 'Paket' adı verilen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz'da İzmir başta olmak üzere Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Samsun illerinde operasyon düzenledi.
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Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.
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SAHTE KURUM LOGOLARI VE FİRMA İSİMLERİ SEÇİLMİŞ
Şüphelilerin, sosyal medya ve internet sitelerine "evde ek iş", "evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen kişilerden "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ederek dolandırdıkları belirlendi.
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HEDEF KİTLE EV HANIMLARI
Zanlıların, işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logosuyla belgeler hazırladıkları, sahte şirket isimlerini kullandıkları, bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri tespit edildi.
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100 MİLYON KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Şüphelilerin İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü.
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