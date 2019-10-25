Evde editörlük yaparak nasıl para kazanılır?

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet üzerinden ve evde oturarak iş yapmak isteyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Evde home ofis kurarak bilgisayar başından para kazanılan bir iş olan editörlük ciddi bir bilgi birikimi istiyor. Araştırmayı seven ve bilgi üretmeyi seven bir kişiyseniz internet’ te editör olarak para kazanın. Birçok web sitesine içerik ve düzen sağlayarak editörlük yapabilirsiniz. Dilerseniz bir firmaya bağlı olarak çalışabilirsiniz. Dilerseniz de freelancer olarak kendi işinizi kendiniz yöneterek kazanç sağlayabilirsiniz.
Evde ek iş yapmak isteyenler çok disiplinli bir çalışma hayatı ile editör olabilirler. Haber siteleri ve diğer pek çok sektöre ait sitede editörlük yapabilirsiniz. İnternet sektöründe içerik kalitesi son derece önemlidir. Günlük olarak içerik girilmeyen siteler ziyaretçi konusunda kayıp yaşarlar. Bu nedenle günlük siteye içerik girecek editör ihtiyacı artıyor. Ev hanımlarının yapacağı ek işler arasına içerik editörlüğü de girmektedir. Blog yönetmeyi çok seven ev hanımları için editörlük çok da zor olmayacaktır.
Günümüzde web sitelerinin önemi oldukça arttığı için editöre ihtiyacı da artmaktadır. Birçok kişi evinden editörlük yaparak ek gelir elde etmektedir. Günlük olarak içerik takibi ve trafiği kontrol edilmelidir.
Editörlük Nasıl Yapılıyor?
İnternet sitesi editörlük işi nedir sorusuna internet sitesinin akışını sağlayan kişidir diyebiliriz. Bir editör;
Site editörlüğü evde ek iş imkânları arasında yer almaktadır. Oturduğunuz yerden bilgisayar başında yapacağınız bir iş olduğundan rahatlıkla evden yapabilirsiniz. Kendini geliştirmiş olan ve bilgisayar başında vakit geçirebilen ev hanımları için oldukça önemli bir iştir. Ev hanımlarından daha çok öğrenciler bu işi yapıyor. Öğrencilerin çoğu evde işveren firmalar ile çalışarak web sitesi editörlüğü yapıyorlar. Özellikle gençlerin birçoğu vaktinin çoğunu internette geçirmektedirler. İnternet başında geçirilen vakti editörlük yaparak daha aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede ek gelir kazanabilmektedirler.
Editörlerin ciddi bir şekilde verimli çalışmaları gerekiyor. Üretim aşamasında sıkıntılar yaşayan kişiler evde ek iş imkânları olarak editörlük yapmakta zorlanacaklardır. Bir firma ile çalışıyorsanız mutlaka giriş yapmanız gereken mesai saatleri olacaktır. Bunları boş zamanlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle kolayca içerik yazabilirsiniz.
Evinizde mutlaka bir bilgisayarın ve internet bağlantısının olması gerekmektedir. Editörlük işini internet üzerinden yapacağınızdan internet konusunda sınırsız bir internet hizmetinizin olması gerekmektedir. Bu konuda internet maliyeti olabilmektedir. Bunun dışında kazançlı bir iş olan editörlükte siteye giriş saatlerinize göre 700 TL ile 1500 TL arasında maaşınız değişiklik gösterecektir. Bu tür işler düzenli işler olup her ay maaşınız yatar ve düzenli olarak mesai yaparsınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!