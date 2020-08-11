Çoğu kadın elma gibi dolgun yanakları olmasını istemektedir. Dolgun yanaklar hem kişinin genç görünmesini hem de dikkat çekmesini sağlamaktadır. Yanakların dolgun görünmesi yağ toplanması anlamına gelmemektedir. Aksine cildin daha genç ve sağlıklı olması demektir.

Yanaklarınızı doğal yollarla dolgunlaştırmak için uygulayacağınız yöntemler

Düzenli olarak elma tüketmeye başlayın veya bakım maskesi uygulayın. Elma içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildin dolgun ve sağlıklı kalmasını koruyan elastin ve kolajen içermektedirler. Bakım maskesi olarak; 2 adet elmayı blendır ile püre haline getirin. Dairesel hareketler ile yanaklarınıza uygulayın. Yaklaşık 30 dakika boyunca bekleyin ve ılık su ile durulayın. Günlük olarak uygulayabilirsiniz.

Yüz egzersizleri yaparak yüz ve yanaklardaki dolaşımı hızlandırın. Dudaklarınızı ağızın içine doğru olacak şekilde dişlerinizin üzerine kapatın. Ardından bu hareketi bozmadan, gülümseyin. Yaklaşık 30 saniye kadar sayın ve bırakın. Yanaklarınızı ağrıdığını hissetmeniz buradaki dolaşımın hızlandığı anlamına gelmektedir.

Yanaklarınıza aloe vera jeli ile yaklaşık 40 dakika masaj uygulayın. Günlük olarak 250 ml. aloe vera suyu tüketin. Cildin esnekliğini artırarak, ciltte oluşan iltihaplanmaya yok edecektir.

Günlük olarak 1 yemek kaşığı bal tüketin veya 1 çay kaşığı ezilmiş papaya ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırarak, yanaklarınıza uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin, ılık su ile durulayın.