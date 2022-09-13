Okullar açıldığında çocuklar bir araya geldiğinde bit oluşabilmektedir. Bir kişide görüldükten sonra o kişinin yakınında bulunan herkese bit bulaşabilir. Bit yalnızca saçlarda olmaz. Vücutta kıl olan her yerde bit olması mümkündür. Görüntüde küçük kahverengi canlılar olan ve tam seçilmeyen bitler yayıldıktan sonra onları arındırmak çok zordur. Bit için özel şampuan ve losyonlar vardır. Ancak evinizde uygulayacağınız doğal yöntemlerle de bitlerden kurtulmanız mümkündür. Bit hafife alınmamalıdır. Çünkü önlenmediğinde ve bitler kişinin bütün vücudunu sardığında tifüs hastalığının oluşması mümkündür. Bitler kılların arasında yaşar ve az da olsa kan emerler. Hem genel olarak ciddi bir rahatsızlık oluşturan bitler hem de ilerlediğinde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bitler üreyebilmektedir. O yüzden bir kişiye tek bir bit geçmiş olsa bile bu kısa sürede yumurtlayarak çoğalmakta ve artmaktadır. Bitlerin saçlardan arındırılması için evinizde elma sirkesini gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ancak yine de ince bir tarak yardımıyla saçların yıkandıktan sonra taranması ve bitlerin temizlenmesi gerekir. Bu içeriğimizde sizler için evde doğal yollarla bit tedavisi: evde bit tedavisi nasıl olur, nasıl geçer? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte bit tedavisi hakkında tüm merak edilenler…
Bit Tedavisi
Bit tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri bit şampuanı kullanmaktır. Bunun dışında evde uygulanacak yöntemlerle de bitlerden kurtulmak mümkündür. Bunlardan biri saçları elma sirkesiyle yıkamaktır.
Bit Doğal Yollarla Nasıl Geçer?
Bit doğal yollarla nasıl geçer? Diye merak edenlere sirkeyi kullanabileceklerini söyleyebiliriz. Beyaz sirke ya da elma sirkesiyle bitlerden kurtulmak mümkündür. Sirkeli su saçlara sürülüp ortalama 1 saat bekletmek gerekir. Ardından ince tarak yardımıyla bitlerin saçlardan temizlenmesi gerekir.
Bite Ne İyi Gelir?
Bit saçlardan kolay temizlenmediği için bite ne iyi gelir? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Karbonat, sirke, aloe vera, Hindistan cevizi yağı bite iyi gelen doğal şeylerdendir. Bunları bitlerden kurtulmak için deneyebilirsiniz. Ancak bunları denedikten sonra bitler arınmadıysa bit şampuanı da deneyebilirsiniz.
Sirke İle Bit Nasıl Temizlenir?
Sirke bitler için en etkili doğal çözümlerden biridir. Peki sirke ile bit nasıl temizlenir? Sirkeli suyun saçta 1 saat civarında bekletilmesinin ardından saçlar ince tarakla taranarak bitlerden arındırılır. Sonrasında saçlar durulanır. Birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.
Karbonatla Bit Temizleme
Karbonatla bit temizleme de mümkündür. Karbonatlı suyu saçınızda bekletip ardından ince tarakla bitleri temizleyebilirsiniz. Sonrasında saçlarınızı bol suyla durulayın. Birkaç tekrarın ardından saçtaki bitler temizlenecektir. Fakat bazı durumlarda bitler inatçı olabilir ve temizlenmeyebilir. Böyle durumlarda bit şampuanı da deneyebilirsiniz.
Zeytinyağı İle Bit Nasıl Temizlenir?
Bit kimsenin istemediği bir durumdur ve hemen temizlenmesi istenir. Evde uygulanabilecek çeşitli yöntemlerle bitlerden kurtulmak mümkündür. Bunlardan biri de zeytinyağıdır. Peki zeytinyağı ile bit nasıl temizlenir? Zeytinyağı ve limonu karıştırıp saçta bir gece beklettikten sonra ertesi gün durulayabilirsiniz.
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