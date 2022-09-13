Diz ağrıları çeşitli nedenlerle her yaştan kişide görülebilmektedir. Genellikle eklemlerde ortaya çıkan sorunlar dizlerde ağrılara yol açar. Düzenli egzersiz yapmayan, fazla kilolu olup dizine ağırlık bindirerek eklemlerini zedeleyen, menisküsü olan, romatizma ya da kireçlenme hastalıkları olan kişilerde diz ağrısı daha fazla olmaktadır. Bunun dışında kıkırdak doku zedelenmeleri, kıkırdak dokuda kıkırdağın azalması ve diz iltihaplanmaları da dizlerde ağrıya neden olabilir. Bu tür ağrılarda evinizde uygulayabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bunlar ileri düzeyde ağrılara faydalı olmayabilir. Böyle durumlarda yine de doktora gitmeniz daha uygundur. Bu içeriğimizde diz ağrısına iyi gelen doğal çözümler: evde diz ağrısına iyi gelen bitkiler, yağlar ve hareketler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte diz ağrısına iyi gelen doğal çözümler ile ilgili tüm merak edilenler…

Diz Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Diz ağrısı pek çok kişinin sorun yaşadığı bir konudur. Evinizde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemlerle diz ağrılarından kurtulmak mümkündür. Peki diz ağrısı evde nasıl geçer? Diz ağrısına iyi gelen bitkilerin dize uygulanmasıyla dizlerdeki ağrılar hafifletilmektedir. Bunlar arasında defne yaprağı, bamya tohumu, zencefil ve zerdeçal yağı bulunmaktadır. Bunların dışında evde düzenli diz egzersizleri yapmak da diz ağrılarının geçmesine yardımcı olmaktadır.

Diz Ağrısına Doğal Çözümler

Diz ağrısına doğal çözümler arasında çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Örneğin bamya tohumu, defne yaprağı, zencefil ve zerdeçal yağı diz ağrılarına iyi gelmektedir. Bunların dizlere sürülmesi ve bekletilmesiyle diz ağrıları hafiflemektedir. Ancak yine de bu tarz bitkisel tedavilerin doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir.

Diz Ağrısı İçin Bitkisel Tedavi Yolları

Diz ağrısı için bitkisel tedavi yolları bulunmakla beraber yine de geçmeyen diz ağrılarında uzman bir doktorla görüşmek gerekmektedir. Çünkü diz ağrılarının nedenlerine ve ağrının şiddetine göre tedavi yöntemleri değişebilmektedir.

Evde Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Evde diz ağrısını geçirebilecek çeşitli yöntemler vardır. Peki evde diz ağrısına ne iyi gelir? Dizler için özel egzersizlerin düzenli yapılmasıyla diz ağrıları hafiflemektedir. Dizlere ağrı kesici kremlerin sürülmesi, ağrı kesici bitkilerin uygulanması da dizler için faydalıdır. Ancak ağrının dayanılmaz olduğu durumlarda mutlaka bir doktorla görüşmek gerekmektedir.

Diz Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Diz ağrısına iyi gelen bitkiler arasında bamya tohumu, defne yaprağı, çınar yaprağı zencefil ve zerdeçal bulunmaktadır. Bunların dizlere düzenli sürülmesiyle diz ağrılarından kurtulmak mümkündür.

Diz Ağrısına İyi Gelen Yağlar

Diz ağrısına iyi gelen yağlar arasında zencefil, zerdeçal, çınar yaprağı, defne yaprağı ve bamya tohumu yağları bulunmaktadır. Bu yağları düzenli olarak dizlerinize sürerek diz ağrılarını hafifletebilirsiniz.

Diz Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Diz ağrısına iyi gelen hareketler bulunmaktadır. Bunlar düzenli olarak yapıldığında dizlerdeki ağrılar hafiflemektedir. Ancak yine de bilinçsiz yapılan hareketler dizlere daha fazla zarar verebileceğinden bunların doktor kontrolünde yapılması daha uygundur. Diğer türlü dizlerdeki tahribat artabilir. Buna bağlı olarak da diz ağrıları artar.