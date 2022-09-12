Diz Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diz ağrıları hemen her yaşta pek çok kişinin şikâyet ettiği bir konudur. Diz ağrılarının pek çok nedeni olabilir. Buna bağlı olarak da tedavi yöntemi belirlenmektedir. Yaşın ilerlemesiyle beraber daha fazla sorun oluşturan diz ağrıları ilerlediğinde kişinin yürümesini, dizini bükmesini eğilip doğrulmasını bile olumsuz etkileyebilmektedir. Spor yaparken ya da gündelik işleri yaparken bile dizlerin incitilmesi mümkündür. Bu tarz durumlarda dizin ne boyutta zarar gördüğü bilinmelidir. Bunun anlaşılabilmesi için de mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir. Ancak dizdeki sorun kesin olarak biliniyorsa ve ağrı çok şiddetli değilse evde uygulana egzersizler, masajlar ve kremler yardımıyla da iyileşebilir. Dizlerde oluşan sorunlar genellikle uzun vadelidir ve hızlı iyileşmezler. Bu yüzden uzun süre dizlerin egzersiz ve tedavisinin aksatılmaması gerekir. Bu içeriğimizde diz ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diz ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için sıraladık. İşte diz ağrısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Diz Ağrısı Neden Olur?

Diz ağrısı oluştuğunda kişiye zor anlar yaratan bir rahatsızlıktır. Peki diz ağrısı neden olur? Çoğunlukla yaş ilerledikçe ortaya çıkan diz ağrısı genellikle romatizma yüzünden oluşmaktadır. Bunun dışında eklem, kıkırdak, diz başlar, enfeksiyon ve menisküs nedeniyle diz ağrıları oluşabilmektedir. Diz ağrılarının çok fazla nedeni olabildiğinden bir doktorla görüşmeden kesin sebebi anlamak mümkün değildir.

Diz Ağrısı Nasıl Geçer?

Diz ağrısı nasıl geçer? Sorusunun yanıtı çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Diz ağrısının nedeni bulunduktan sonra fizik tedavi, fazla kiloların verilmesi, düzenli egzersiz, glukozamin içerikli ilaçlar ve gerektiğinde cerrahi operasyonlarla diz ağrısı geçebilir.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diz ağrısına ne iyi gelir? Sorusuna cevap verebilmek için önce ağrının nedeninin bulunması gerekir. Ancak genel olarak bamya tohumu, glukozamin içerikli vitaminler, at kestanesi, defne yaprağı gibi evde uygulanabilen şeyler diz ağrısına iyi gelebilir. Bunun dışında sıcak ya da soğuk fizik tedavi de diz ağrıları için idealdir. Düzenli diz egzersizleri yapmak da diz ağrısını geçirebilir.

Diz Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Diz ağrısı için hangi bölüme gidilir? Diye merak edenlere ortopedi bölümü diyebiliriz.

Genç Yaşta Diz Ağrısı Neden Olur?

Genç yaşta diz ağrısı neden olur? Sorusunun en basit yanıtı menisküs yırtığı olabilir. Bunun dışında ters hareketlerle dizde oluşan dönmeler de diz ağrılarına neden olabilir.

Diz Kapağı Ağrısı Nasıl Geçer?

Diz kapağı ağrısı nasıl geçer? Diye merak edenlere evde alternatif yöntemlerle geçebilir diyebiliriz. Örneğin; bamya tohumu, defne yaprağı, buz torbası diz kapağı ağrısına iyi gelir.