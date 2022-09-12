Diş eti ağrısı pek çok kişinin yaşadığı bir problemdir. Bazen oldukça basit bir diş eti çekilmesi ya da kanaması yüzünden olan diş eti ağrısı evde uygulana yöntemlerle geçebilir. Ancak bazen durum çok ciddi olabilir. Bu durumun farkında olmak tedavinin geciktirilmemesi açısından oldukça önemlidir. Diş eti ağrılarından kurtulmak için en temel yöntem ağız ve diş sağlığının önemsenmesidir. Yalnızca diş fırçalamak diş ve diş eti bakımı için yeterli değildir. Genel olarak diş ve diş etlerinin sağlığı için evde bitkisel yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanında düzenli olarak diş hekimine giderek diş bakımının yaptırılması da önemlidir. Örneğin dişteki taşlar, çürükler ve diş sorunları diş etlerinin de sağlıksız olmasına neden olabilir. Bu yüzden dişlerinizdeki problemleri vakit kaybetmeden tedavi ettirin. Bu içeriğimizde diş eti ağrısına iyi gelen doğal yöntemler: evde diş eti ağrısına iyi gelen şeyler, besinler ve bitkiler hakkında pek çok ayrıntılı bilgiyi sizler için bir araya getirdik. İşte diş eti ağrısına iyi gelen yöntemler hakkında tüm merak edilenler…

Evde Diş Eti Ağrısına Ne İyi Gelir?

Evde diş eti ağrısına ne iyi gelir? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Düzenli olarak tuzlu su gargarası yapmak diş eti ağrısına iyi gelen kolay ve doğal bir yöntemdir.

Diş Eti Ağrısına İyi Gelen Doğal Yöntemler

Diş eti ağrısına iyi gelen doğal yöntemler arasında karanfil ve zerdeçalın diş etlerine sürülmesi vardır. Karanfil yağını da diş eti ağrısında tercih edebilirsiniz. Bazı durumlarda soğuk uygulama yapmak da diş eti ağrısı için faydalı olacaktır.

Diş Eti Ağrısına İyi Gelen Besinler

Diş eti ağrısına iyi gelen besinler arasında havuç, elma ve C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında diş eti ağrısı için karanfil uygulaması da yapabilirsiniz. Karanfilin kendisi ya da yağını diş etlerine sürerek uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak gargara yapmak diş etlerinin temizlenmesine yardımcı olup diş eti ağrılarını da geçirmektedir.

Diş Eti Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Diş eti ağrısına iyi gelen bitkiler arasında; karanfil, papatya, meyan kökü, siyah çay, ekinezya, nane ve ısırgan otu bulunmaktadır.

Evde Diş Eti Ağrısı İçin Bitkisel Tedavi Yolları

Evde diş eti ağrısı için bitkisel tedavi yolları başında düzenli tuzlu su gargarası yapmak gelmektedir. Bunun yanında karanfil, nane ve papatya gibi bitkiler de diş eti ağrısına iyi geldiği için kullanılabilir.