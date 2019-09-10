10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşe gitme kaygısı olmadan, gittikçe zorlaşan hayat koşulları çerçevesinde sabit gelirli vatandaşlar biraz maddi olarak rahatlamak için bu yolu tercih ediyorlar. Birçok iş olanağı önümüzde dururken evde bez peçete işi veren firmaların bu işi yapacak kişiler araması çerçevesinde, hiçbir deneyiminiz olmasa bile bu işi yapma olanağına sahip olabiliyorsunuz.
Peçete imal eden firmalar, bu peçeteleri katlamak için ayrıca işçi çalıştırmak zorunda kaldıklarında maliyetleri arttığı için bu sektörde bu işi yaptıracakları işi evlere vermekte ve bu sayede de en azından maliyetlerinde artış olmasını önlemeye çalışmaktadırlar. İşçinin sigortası, yemeğe, yol masrafı gibi çıktılarla zaten peçete sektöründe artan maliyetlere bir de işçi çalıştırarak iyice maliyetin artmasını önlemek için firmaların bu yolu bulması sonucunda evde çalışmak isteyenlerin de iş imkanı bulmasını sağlıyor.
Evde bez peçete katlama işi nasıl yapılır diye sorulacak olursa buna verilecek cevap ise, bu peçetelerin nerelerde kullanılacaklarını bilmek olmaktadır. Bu peçeteler şuralarda kullanılabilir.
Evlerde yemek masalarında
Düğünlerde
Davetlerde
Sünnet düğünlerinde
Lokantalarda
Eğer siz de evde peçete katlama işi yapmak istiyorum diyorsanız, bu konuda çok da tecrübeli olmanıza gerek yoktur. Ancak bununla birlikte bazı durumlarda değişik peçete katlama şekilleri isteyen firmalar olabilir. Bunun için de firma size nasıl bu işi yapacağınızı anlatacaktır. Bu nedenle peçete katlama işini yapmak istiyorsanız hiç de eğitime veya bir kursa gitmenize gerek yoktur.
Peçete katlama işi için kursa gidilmeli mi?
Bununla birlikte eğer evde ek iş yapmak istiyorum diyorsanız yine de değişik peçete katlama şekillerini öğrenerek iş imkanınızı genişletmek isterseniz, bu durumda peçete katlama veya kağıt katlama sanatları üzerine kursların da olduğu bilinmektedir. Özellikle bayanların evde ek iş imkanları bakımından peçete katlama işi ev hanımlarının yapabildikleri ve evlerine maddi katkı sağlayabildikleri bir iş olarak önemini korumaktadır. Bütün bunlarla birlikte ev hanımıysanız, emekli iseniz veya öğrenci iseniz ve peçete katlama işi yapabilirim diyorsanız bu iş tam size göredir. Evde ek gelir elde etmek için bundan daha iyi fırsat bulamazsınız.
Bu iş kolunda çok değişik alanlarda peçete katlama işi yaptırmak isteyen firmalar olmakla birlikte özel yemekli davetlerde, daveti verenler peçetelerinin özel katlanmasını ve masanın süslenmesiyle birlikte gelen konuklarını bu sayede etkilemeyi düşünmektedirler. Bununla birlikte yemekli düğünlerde, nişanlarda, sünnet düğünlerinde de masadaki peçetelerin yemek masalarını süslediğini de akıldan çıkarmamak gerekir. Bu da yeni bir iş alanı oluşturmuştur. Evde işveren firmalar da bunu fırsat bilerek değişik peçete katlama şekilleri yaptırmak için evde çalışan kişiler aramaktadır. Elbette ki bu kişinin siz olabileceğiniz ve böyle bir iş yaparak ev ekonominize katkıda bulunabileceğiniz düşünülebilir.
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