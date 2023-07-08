Evde bakım maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman?
Evde bakım maaşları 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte zamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından; bakıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli kişilerin ihtiyacı için evde bakım maaşı 4 bin 337 olarak ödeniyordu. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı hane halkında kişi başına düşen ortalama kazancın asgari ücretin 3'te 2'sini geçmemekle birlikte, bakıma muhtaç engelliler ödemelerden doğrudan yararlanabilyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlik evde bakım maaşının ne kadar olduğunun ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte evde bakım maaşına ilişkin bilgiler…
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
2023 Temmuz itibarı ile evde bakım maaşlarının 5 bin 97 lira olması bekleniyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
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Bu kapsamda, Temmuz ayı evde bakım maaşları 15 Temmuz tarihi itibarıyla ödenmeye başlayacak.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.