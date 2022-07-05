Evde bakım maaşları bilindiği gibi her ayın 15'inde ve takip eden günlerde yatmaktadır. Kurban Bayramı vesilesi ile erkene çekilmesi gündeme gelirken konuya ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Temmuz ayı itibarı ile asgari ücrete zam gelmesinin ardından evde bakım maaşının ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte detaylar...